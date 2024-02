Zankapfel SUVs: Städte scheitern oft an höheren Parkgebühren

1,75 Meter hoch, 2 Meter breit, mehr als 5 Meter lang und 2,7 Tonnen schwer (unbeladen): das sind die Maße des BMW XM. Ein Auto der Gattung SUVs (Sport Utility Vehicles), freundlich als sportlicher (Stadt-)Geländewagen umschrieben, landläufig auch oft als ein Schlachtschiff auf vier Rädern bezeichnet oder „Die rollende Provokation“, wie ihn der deutsche Verkehrsklub ADAC in einem Test genannt hat.

Auch wenn dieses Modell eines der größten Vertreter seiner Gattung ist, so stellt diese für viele Menschen eine Provokation dar. Vor allem in Städten, wo der Platz knapp ist, die Luft ohnehin nicht die Beste und es öffentliche Verkehrsmittel als Alternative zum Auto gibt. Daher versuchen zunehmend Stadtregierungen, den Autoverkehr zu reduzieren und insbesondere SUVs zurückzudrängen. Am Beherzten geht dabei Paris vor. ➤ Mehr lesen: Mehrheit der Pariser will SUV-Parkgebühren verdreifachen In Deutschland hat Tübingen beim Anrainerparken eine höhere Gebühr für schwere Fahrzeuge eingeführt. Andere Städte planen ebenfalls Maßnahmen, es fehlt aber hierfür oft noch an rechtlichen Grundlagen. Gerichte haben entsprechende Vorhaben, etwa in Freiburg, gestoppt.

Grazer Vorhaben Ähnlich ist die Lage in Graz. Die Stadtregierung würde auch gerne von Besitzern großer Fahrzeuge beim Parken im öffentlichen Raum mehr verlangen, doch lässt dies ebenfalls die heimische Rechtslage nicht zu. Und auch die Grünen in Wien zeigen sich der Idee gegenüber alles andere als abgeneigt. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) plädiert daher für eine Änderung in diesem Sinne. „Insgesamt macht es Sinn, bei den Parkgebühren nach Größe beziehungsweise Schwere zu differenzieren“, sagt Sprecher Christian Gratzer zum KURIER.

© Kurier Grafik

Anders sehen dies die Mobilitätsklubs. „Es gibt mit der Parkraumbewirtschaftung ein funktionierendes und ohnedies schon teures System in Wien“, sagt ARBÖ-Generalsekretär Gerald Kumnig. „Und auch die meisten anderen Städte haben eine zufriedenstellende Kurzparkzonenregelung. Wir sehen keine Notwendigkeit einer Änderung. Vielmehr möchten wir die Wiener Stadtregierung eher daran erinnern, dass die Evaluierung nach der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung auf ganz Wien noch aussteht.“

Immer mehr SUVs Definition

Ein Sport Utility Vehicle zeichnet sich durch eine erhöhte Bodenfreiheit aus und erinnert optisch mehr oder weniger stark an klassische Geländewagen. Diese müssen aber zusätzlich höhere technische Anforderungen erfüllen. 107.000

SUV und Geländewagen wurden laut VCÖ im Vorjahr in Österreich neu zugelassen, ein Rekordwert, und die meisten (24.000) in Wien. 39 Prozent der SUV haben

ausschließlich einen Verbrennerantrieb. 27 Prozent der SUV sind Elektro-Autos, weitere 11 Prozent Plug-In-Hybride.

Und Experte Matthias Wolf vom Öamtc ergänzt: „Mit dieser Maßnahme wird man keinen Lenkungseffekt erzielen. Das hilft weder dem Klima noch der Sicherheit. Man wird nur auf eine gleichheitswidrige Art und Weise unsachlich Mehreinnahmen generieren.“ Er schlägt vor, den Pendlerverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. „Das ist jedoch gerade im Hinblick auf die aktuellen Schwierigkeiten rund um den ÖBB-Frühverkehr sicherlich schwieriger, als einfach gegen fremde SUV-Fahrer zu hetzen.“