Super-Benzin kostet bereits so viel wie Bier

Kaum ein Thema regt dieser Tage mehr auf als die hohen Spritpreise. Selbst die Käsekrainer kann da nicht mithalten: Ein Liter Bier im Ottakringer-Shop kostet derzeit nur einen Cent mehr als Super-Benzin (1,53 €). Das hat mittlerweile auch die Politik spitz gekriegt – und versucht die energiegeladene Debatte für sich zu nutzen. Vor allem Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner nahm sich zuletzt der geschundenen rot-weiß-roten Autofahrerseele an: In einer Woche soll ein Gesetzesentwurf fertig sein, der es den Mineralölfirmen untersagt, zu Vielfahrzeiten (etwa verlängerten Wochenenden) die Spritpreise zu heftig zu erhöhen. Mitterlehner spricht von einem " Preiskorridor ", der zu "mehr Fairness an den Zapfsäulen" führen soll. Das Gesetz werde noch vor dem Sommer in Kraft treten. Klar ist, gibt auch der Minister unverhohlen zu, dass diese Maßnahme an den generell hohen Preisen nichts ändern wird.