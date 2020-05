Styrian Spirit: Kulterer erneut vor Gericht

Neu ist, dass die Angeklagten vor Fotografen besser geschützt sind. Diese dürfen eine Barriere nicht überschreiten. Alt sind die Vorwürfe. Kulterer und Xander sollen für den „faulen“ Kredit über zwei Millionen Euro verantwortlich sein, den die Hypo 2005 auf Drängen des damaligen Landeshauptmannes Jörg Haider der maroden Fluglinie Styrian Spirit gewährt hatte. „Ohne Besicherung, etwa eine Garantie des Landes“, wie Oberstaatsanwalt Andreas Höbl ausführte.

Vor knapp einem Jahr waren Kulterer, Xander und Ruhdorfer im Fall „ Styrian Spirit“ freigesprochen worden. Doch der Oberste Gerichtshof gab der Nichtigkeitsbeschwerde der Anklage statt und ordnete einen neuen Prozess an. Richter ist jetzt Christian Liebhauser-Karl. Er hatte Kulterer 2008 wegen Bilanzfälschung zu 140.000 Euro verurteilt. Die Angeklagten plädieren auf „nicht schuldig“. Xander belastete in seiner Aussage am Montag seine Mitangeklagten. Vieles rund um den Kredit an die Airline sei zwischen Ruhdorfer und Kulterer direkt abgewickelt worden.