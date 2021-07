Studie: Genmais löst in Ratten Krebs aus

"Diese Studie ist schlimm und wirklich schäbig"



In der biologischen Fachwelt wird die Studie von Gilles-Eric Séralini in der Luft zerrissen. Der Botanik-Professor an der Universität Bern, Klaus Ammann, hat die umstrittene Studie zwei Mal gelesen und nennt sie "schäbig" und "wirklich schlimm". Was den Experten für Grüne Gentechnik und Biotechnologie sowie etliche seiner Fachkollegen so auf die Palme bringt, sind unter anderem die folgenden Kritikpunkte.

- Offene Fragen Nach eingehender Lektüre der Untersuchungsergebnisse seien viele Fragen offen geblieben: "Die sind deshalb offen, weil die Autoren die Dosis nicht genau angeben." Es sei zu vermuten, dass das Pflanzengift wesentlich höher dosiert wurde, als bei vergleichbaren Experimenten.

- Tumorsensible Ratten Auch die Wahl der Versuchstiere selbst gibt Anlass für Skepsis. Die verwendeten Ratten seien nämlich besonders tumoranfällig. In groß angelegten Studien mit 10.000 Ratten habe man herausgefunden, dass bei dieser bestimmten Rasse 71,8 Prozent Tumore entwickeln.

- Exotische Statistik Die Arbeitsgruppe von Séralini an der Universität Caen für gentechnisch veränderte Organismen (GVO) in Nahrungsmitteln hat 200 Ratten über einen Zeitraum von zwei Jahren beobachtet. Die geringe Zahl an Versuchstieren lasse keine statistisch eindeutigen Ergebnisse zu, sagte die Molekularbiologin Andrea Barta von den Max Perutz Labs zum Standard. Eine viel zu kleine Kontrollgruppe (Tiere, an die kein Genmais verfüttert wurde, Anm.) bemängelt auch der Zellbiologe Anthony Trewavas ( Universität Edinburgh) in einer Presseaussendung von Science Media. "Diese Gruppe umfasst nur je zehn männliche und weibliche Tiere, und einige von ihnen entwickelten auch Tumore." Risikoforscher David Spiegelhalter ( Universität Cambridge, U.K.) wundert sich, dass die Studie trotz ihrer Mängel von der Fachzeitschrift Food and Chemical Toxicology überhaupt akzeptiert wurde.

Wissenschaftlicher Substandard hin oder her, für Global-2000-Gentechnik-Kritikerin Heidemarie Porstner ist das Ergebnis "erschütternd": Der untersuchte Gentech-Mais NK 603 von Monsanto sei in den USA als Nahrungsmittel zugelassen. Nach Europa werde er als Futtermittel für die Fleischproduktion importiert. Gesundheitsminister Alois Stöger ("Wir werden die Studie selbstverständlich analysieren") und Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich ("Wir werden die Ergebnisse, sobald sie detailliert vorliegen, eingehend analysieren") schickten fast wortgleiche Statements aus.

Und wo steht Österreich? Das Maisland ist laut Auskunft der Landwirtschaftskammer Selbstversorger, es werde kein Mais ex- oder importiert, "und Genmais schon gar nicht", hieß es. Gegen den Anbau von GVO wehrt sich Österreich seit Jahren erfolgreich.