Strom: Nur noch zwei Atom-Sünder

Das abgelaufene Jahr war für Österreichs Energieversorger äußerst schwierig: Lange Trockenperioden drückten die Stromerzeugung in den Wasserkraftwerken und der hohe Gaspreis machte Wärmekraftwerke zu Verlustbringern. Aus diesem Grund schnellten die Stromimporte in den ersten elf Monaten gegenüber dem Vergleichszeitraum 2010 gleich um 22,3 Prozent auf 21.900 Gigawattstunden in die Höhe. Die Stromexporte sanken um 3,9 Prozent auf 15.297 Gigawattstunden.

Mit den Bezügen aus dem Ausland steigt grundsätzlich der Atomstromanteil im Stromnetz. Denn rund um Österreich – von Deutschland bis Slowenien – gibt es Atomkraftwerke. Rein physikalisch kann der Atomstrom nicht aus dem Netz verbannt werden. Die heimischen Versorger aber kaufen mehrheitlich durch Zertifikate abgesichert atomstromfrei ein. Damit ist sichergestellt, dass sie wenigst keine Atomkraftwerke mitfinanzieren.