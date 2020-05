Stresstest: Gutes Zeugnis für die Großbanken

Notenbank-Gouverneur Ewald Nowotny lobt die heimischen Banken zwar dafür, dass ihre Eigenmittelausstattung "im oberen Mittelfeld" der geprüften Institute liege. Zum Vergleich: die Deutsche Bank kommt auf 6,5 Prozent Eigenkapital im Krisenfall, die Landesbank Berlin auf 10,5 Prozent. Nowotny hält für die heimischen Institute dennoch eine weitere Stärkung der Eigenmittelbasis "für wünschenswert".



Die Bankenaufseher der EU haben beim Stresstest nämlich ein Drohpotenzial nicht analysiert: einen Zahlungsausfalls Griechenlands. Die Auswirkungen seien nicht abschätzbar, meinen Experten. Simuliert wurde für den Stresstest ein Einbruch des Wirtschaftswachstums in Europa von prognostizierten 3,3 Prozent über zwei Jahre auf minus 0,7 Prozent.



Kritik an den Testvorgaben kam insbesondere von jenen Banken, die negativ beurteilt wurden. In Spanien, wo mit insgesamt 25 Banken so viele wie in keinem anderen Land getestet wurden und fünf nicht bestanden haben, werden die Kapitalvorschriften der EU-Bankenaufseher beanstandet. Sie hätten Eigenkapital viel zu eng definiert. Die Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken, zu denen die spanische Bankenaufsicht die Institute des Landes angehalten habe, seien nicht anerkannt worden. Die deutsche Helaba hat sich vor Bekanntgabe der Testergebnisse sogar auf eine öffentliche Auseinandersetzung mit der Aufsicht eingelassen. Die Helaba wollte bestimmte Kapitalpositionen wie etwa die stille Einlage des Landes Hessen ( das ist eine Beteiligung an Gewinn und Verlust der Bank, nicht aber eine Beteiligung am Vermögen) anrechnen. Die Aufsicht erlaubte dies nicht.



Besorgt zeigten sich Banken über die detaillierte Veröffentlichung der Ergebnisse. Eigentlich sollte die Publizierung die Finanzmärkte beruhigen. Da die Informationen, die die Aufsicht bekannt gibt, hoch komplex sind, befürchten Experten, dass der Markt überfordert sein könnte und Spekulationen erst recht angeheizt würden.