Streit in der EU-Notenbank verschärft die Euro-Krise

Die Börsen reagierten auf Starks Rücktritt hoch nervös. "Es sieht so aus als würde mit Stark der letzte Falke das sinkende Schiff verlassen", so ein Ökonom der ING Bank. Stark zu verlieren, sei für die EZB schlecht - nicht nur im Moment, sondern auch für bevorstehende turbulente Zeiten. "Das könnte zumindest kurzfristig das Vertrauen einiger Investoren in die Fähigkeit der EZB, die Finanzkrise zu lösen und dem konjunkturellen Abschwung entgegenzuwirken, untergraben", meinte ein Aktienhändler bei ETX Capital.



Der Euro rutschte zwischenzeitlich unter 1,37 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Februar. Die Kurse an den Börsen brachen ein. Der Frankfurter DAX verlor mehr als vier Prozent, der Londoner FTSE gab 2,35, der Pariser CAC-40 3,60 Prozent nach.

In Wien brach der ATX um 5,41 Prozent ein und ging mit dem tiefsten Schlusskurs seit mehr als zwei Jahren aus dem Handel. Hohe Verluste gab es bei den Banken: So sackte der Kurs der Erste Bank um mehr als neun Prozent ein, Raiffeisen um 11,23 Prozent. Beide Papiere schlossen damit auf Zweijahrestiefs. In ganz Europa verloren Banktitel an Wert.

Die große Sorge: Wenn mit 1. Oktober der Italiener Mario Draghi die Spitze der EZB übernimmt, wird das Anleihekauf-Programm nicht enden und früher oder später die EZB selbst in eine Krise bringen.



Stark ist der zweite Top-Banker, der heuer wegen des Streits um die Euro-Rettung geht. Im Februar zog sich Axel Weber, Chef der Deutschen Bundesbank, zurück. Ewald Nowotny, Chef der Oesterreichischen Nationalbank, kalmierte allerdings. Die EZB werde weiterhin an der Preisstabilität festhalten. Deutschlands Kanzlerin Merkel dankte Stark, dass er sich als EZB-Chefvolkswirt "jahrelang konsequent und erfolgreich für eine europäische Gemeinschaftswährung eingesetzt hat".