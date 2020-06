Streikdrohungen zu Olympia

Ganz London zählt bereits die Tage herunter: Nur noch 149, noch 148 Tage bis zum Beginn der Olympischen Sommerspiele am 27. Juli – dem größten Sportfest, das die britische Metropole sei Jahrzehnten gesehen hat und auf das sie fieberhaft hinarbeitet. Mitten in die hektischen Vorbereitungen platzte am Mittwoch der Chef der größten britischen Gewerkschaft, Len McCluskey: Man werde während der Olympischen Spiele große Streiks planen, wenn die Regierung an ihren radikalen Spar- und Kürzungsvorhaben festhält. Zudem rief er zu "zivilem Ungehorsam" während der Spiele auf, um die Öffentlich Bediensteten zu verteidigen.

Chaos und Ärger der anreisenden Touristen nimmt McCluskey dabei bewusst in Kauf: "Unsere öffentlichen Bediensteten werden attackiert. Die Kürzungen sind so tief und radikal, dass die Idee, dass die Leute hier ankommen und alles schön und rosig sehen werden, einfach undenkbar ist."