Straßenbahn-Auftrag: Sonderzug zum Gericht

Zwar hat Siemens ebenfalls angeboten, die Servicekosten zu übernehmen, allerdings ist das Image der alten Siemens-Garnituren in Sachen Service und Wartung schlecht. 2012 hatte das Wiener Kontrollamt massiv kritisiert, dass die Wartung nicht nur zu teuer ist, sondern dass praktisch ständig ein Viertel der Garnituren wegen Wartungs- und Servicearbeiten nicht zur Verfügung stünden. Diese Kritik und Druck von Bombardier hatten auch dazu geführt, dass der Auftrag überhaupt ausgeschrieben wurde. Denn ursprünglich hatte Siemens eine Option auf die Lieferung weiterer 150 ULF-Garnituren.

Siemens führt für den bevorstehenden Einspruch auch die hohe österreichische Wertschöpfung seiner Garnituren ins Treffen: Siemens fertige – so Konzernsprecher Walter Sattlberger – die Straßenbahnen zu 100 Prozent im Wiener Werk, das das weltweite Kompetenzzentrum des Konzerns für Straßenbahnen und U-Bahnen ist. Bei Bombardier liege der Anteil nur bei höchstens 40 Prozent. Was Bombardier-Sprecherin Karin Schwarz postwendend dementiert: "Dieses Fahrzeug wird zur Gänze in Wien gebaut." Weitere Pluspunkte für den ULF sieht Siemens beim Platzangebot für Kinderwägen bzw. Rollstühle. Auch sei der ULF mit Platz für 218 Fahrgäste geräumiger als das Konkurrenzfahrzeug mit 211.

Ein Grund für den Einspruch ist auch die Auslastung des Siemens-Werks in Simmering: Ohne den ULF-Auftrag wackeln dem Vernehmen nach 100 bis 150 der rund 2000 Jobs.