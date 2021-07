Strabag erstmals im Halbjahr positiv

Der börsenotierte Baukonzern Strabag SE hat 2011 erstmals in der Unternehmensgeschichte im ersten Halbjahr positives Betriebsergebnis erzielt. Das bestätite der Bauriese von Hans-Peter Haselsteiner am Mittwoch. Das EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) lag nach den ersten sechs Monaten bei 16,67 Mio. Euro nach minus 10,36 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Beim konsolidierten Umsatz legte der Baukonzern um 18 Prozent auf 5,917 Mrd. Euro zu.



Die Strabag erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2011 eine Leistung von 6,136 Mrd. Euro, ein Plus von 17 Prozent zur Vorjahresperiode. Im Vorjahr hatten nachteilige Witterungsverhältnisse zu einem Leistungsrückgang geführt, nun habe es Anstiege vor allem in Deutschland, Polen und Skandinavien gegeben.