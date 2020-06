Stichtwort: Credit Default Swaps

Hochgiftige Finanzinstrumente nennen sie die einen, sinnvolle Absicherungen die anderen. Gemeint sind Credit Default Swaps (CDS), mit denen sich Investoren gegen Kreditausfälle versichern können. Eine Reihe von Banken gewähren derartige Versicherungen und streifen dafür Prämien ein. Im Fall des Falles sollte diese Versicherung den Schaden decken.

Der internationale Derivative-Verband ISDA legt fest, wann ein Versicherungsfall (in Fachjargon „ Kreditereignis“ genannt) eintritt. In der Vorwoche stellte dieser Verband fest: Dass die Privatgläubiger Griechenlands freiwillig auf Forderungen verzichten, ist kein Kreditereignis. Wer mitmacht, bekommt den Schaden also nicht ersetzt, auch wenn er versichert ist.