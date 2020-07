Steuer-CD: Datendieb soll Steuer zahlen

Die Familie des Datendiebs, an die sich das Finanzamt Zürich daher wendet, wehrt sich gegen die Zahlungsaufforderung. Das Hauptargument bezieht sich auf das bestehende Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz. Weil für das Millionen-Honorar seinerzeit bereits in Deutschland Steuern entrichtet worden seien, wäre eine zweie Besteuerung durch die Schweiz unzulässig. Das sehen die Schweizer Steuerbehörden offenbar anders, verweisen jedoch auf das Steuergeheimnis und lassen sich nicht in die Karten schauen.

Hingegen bestätigte das NRW-Finanzministerium laut NZZ, dass von Honorarzahlungen für Bankdaten-CDs jeweils Steuern abgezogen worden seien. Man gehe in solchen Fällen von einer „beschränkten Steuerpflicht“ aus. Der Steuersatz betrage dabei 15 Prozent.

Wie viel von den deutschen Millionen der Familie des CD-Verkäufers am Ende bleibt, ist daher völlig unklar. Schweizer Rechtshilfeansuchen – um entsprechende Konten sperren zu können – blieben bisher von deutscher Seite unbeantwortet.