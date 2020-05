"Steirer-Apfel statt spanische Erdbeere“

Fritz Herzog: Es brachen 25 bis 30 Prozent des Geschäftes weg. Wir bedienen ja ganz Österreich und fahren in die hintersten Gebirgstäler. Unsere Lkw sind wegen der Ausfälle nicht voll, trotzdem müssen wir sieben Tage die Woche rund um die Uhr Waren an den Lebensmittelhandel liefern. Wir haben weniger Umsatz, aber die Kosten bleiben gleich hoch.

Wie reagieren Sie darauf?

Wir haben Kurzarbeit in diesem Bereich. Die sonstigen staatlichen Unterstützungen treffen bei uns aber nicht zu, weil wir als Schlüsselbetrieb die Versorgung aufrecht erhalten und die Ausfälle nicht mehr als 40 Prozent sind. Das Problem: Fahren wir unser System herunter, ist die Versorgung nicht mehr gewährleistet.

Die benötigten Mengen schwanken derzeit massiv. Wie gehen Sie damit um?

Das Kaufverhalten ist derzeit sehr sprunghaft, das ist ein Problem für uns. An manchen Spitzentagen müssen unsere Mitarbeiter bis zu ihren physischen Grenzen arbeiten. Und dann gibt es wieder Tage, an denen unter der Durchschnittsmenge bestellt wird. Das ist alles sehr volatil, wir müssen aber aufgrund der Schwankungen das Personal vorhalten.

Kleine Händler haben schon seit Ostern wieder offen. Wie hat sich das ausgewirkt?

Im Handel ist mehr Ware. In der Gastronomie ist der Gassenverkauf von den Mengen her nicht relevant, sie braucht den Tourismus. Solange die Touristen fehlen, wird sich hier von den Mengen her nicht sehr viel tun. Wenn im Sommer die Österreicher im eigenen Land urlauben, wird sich ein Teil des Konsums wieder vom Handel in den Tourismus verlagern, aber das fehlende Drittel durch ausländische Gäste wird bleiben.

Ihre Lkw müssen zum Teil lange Grenzwartezeiten in Kauf nehmen. Ist das ein großes Problem?

Das ist für die Fahrer eine große Herausforderung, in der Organisation hält sich das in Grenzen. Es ist für uns planbar, weil unsere Lkw via Satellit mit uns verbunden sind. Wir wissen genau, wo sich unsere Fahrzeuge befinden, und können unsere Kunden rechtzeitig informieren.