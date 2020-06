Steiermark: Prächtige Apfelernte

Bei Kürbissen, Wein und Beerenobst schaut es nicht so gut aus. Vor allem der starke Regen hat Probleme bereitet. Die Niederschläge seien entweder zur Zeit der Aussaat oder bei der Ernte gefallen, besonders die Kürbisbauern hätten hier Einbußen hinnehmen müssen, weiß die Landwirtschaftskammer. Das Hochwasser hatte in Teilen der Ost- und der Südsteiermark die fast reifen Feldfrüchte einfach weggeschwemmt. "Bei der wichtigsten Futterpflanze Mais habe vor allem der Maiswurzelbohrer gleich doppelt zugeschlagen", erklärt Kammerdirektor Werner Brugner. „Sowohl die Larven an den Wurzeln als auch die Käfer an den Fruchtständen haben gewütet. Auch die Drahtwürmer haben sich zu einer Plage entwickelt.“