Staudinger bleibt standhaft

Ich werde der Aufforderung sicher nicht nachkommen und die drei Millionen Euro bis 11. Jänner zurückzahlen.“ Das verkündete der Schuhproduzent Heini Staudinger Dienstagabend bei einer Podiumsdiskussion des Vereins für Konsumenteninformation in Wien unter großem Applaus des Publikums. Der Rebell will sich dem Bescheid der Finanzmarktaufsicht (FMA) weiterhin nicht beugen. Der ebenfalls anwesende FMA-Vorstand Helmut Ettl blieb unbeeindruckt. „Wir müssen Gesetze vollziehen.“

Staudinger hat von rund 230 Anlegern Geld gesammelt und dieses in seine Fabrik im Waldviertel investiert. Dafür verspricht er vier Prozent Zinsen. Dabei handelt es sich um ein Bankgeschäft, wofür ihm die Konzession fehlt. Ettl: „Er darf jederzeit drei Millionen entgegen nehmen, aber nicht in dieser Form.“ Den Vorwurf, nur die Kleinen aufs Korn zu nehmen, wies Ettl zurück. „Wir sind sehr konsequent, auch wenn es um große Banken und Hedgefonds geht.“ Das wollte ihm das Publikum nicht so recht glauben und quittierte seine Aussage mit höhnischem Gelächter.