Statt der Troika ein Währungsfonds für Europa

Die " Troika" aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank ( EZB) und Internationalem Währungsfonds ( IWF) hat in den letzten Jahren eine zentrale Rolle gespielt: Sie überwachte, ob Länder wie Griechenland, Portugal oder Irland die Reformen umsetzten, die sie im Gegenzug für Hilfsgelder zugesagt hatten.

Freunde hat sich das Geldgeber-Gremium dabei wenige gemacht: In den betroffenen Ländern war von einem "Spardiktat" der Bürokraten zu hören, die rücksichtslos ihr Programm durchzogen. Für Kritik sorgte, dass die Troika, in der Not geboren, keiner demokratischen Kontrolle unterstand.