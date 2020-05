Startschuss für EU-Währungsfonds

In drei wesentlichen Punkten wurden die Möglichkeiten des aktuellen EU-Hilfsmechanismus (Europäischer Finanzstabilitätsfazilität, kurz: EFSF) erweitert:



Offene Kreditlinien Für bedrohte Länder werden nach dem Vorbild des IWF flexible Kreditlinien eingerichtet. Bedingung sind vorab mit dem betroffenen Land ausgehandelte Spar- und Sanierungsprogramme. Die Hoffnung ist, dass diese Kredite nicht benötigt werden, weil schon ihre theoretische Bereitstellung durch den Rettungsschirm zur Beruhigung der Märkte führt.



Anleihenkauf Zweitens soll der EU-Währungsfonds (auch wenn er offiziell noch nicht so heißt) Anleihen von Ländern aufkaufen dürfen, die bereits EU-Hilfen bekommen ( Portugal, Irland). Das hat bisher nur die Europäische Zentralbank gemacht, die diese vielfach kritisierte Praxis nun an den Fonds abtritt. Voraussetzung dafür soll eine vorangegangene Prüfung durch die EZB und ein einstimmiger Beschluss der Euro-Staaten sein. Solche Anleihenkäufe stützen die Kurse von unter Druck geratenen Staatspapieren. Kritisiert wird daran die Verzerrung der Marktkräfte, weil sich Staaten, die ihre Schulden nicht in den Griff bekommen, nun nicht mehr im bisherigen Maße vor Strafzinsen an den Märkten fürchten müssen. Kritiker sprechen von einer "Vergemeinschaftung" der Schulden.



Kreditvergabe Auch darf der Fonds künftig Kredite an Euro-Staaten vergeben, damit diese Banken rekapitalisieren bzw. selbst Anleihen aufkaufen können. Auch solch ein Beschluss muss einstimmig gefasst werden. Ausdrücklich festgehalten wurde jedoch, dass diese Variante auch Staaten offensteht, die bisher keine Hilfskredite von EU/ IWF erhalten. Nach einer Analyse von Raiffeisen Research ist dieser Punkt maßgeschneidert für die Situation in Spanien.

Dort musste soeben die Caja Mediterraneo CAM mit einem Aufwand von 2,8 Milliarden Euro notverstaatlicht werden. Die CAM ist eine von fünf spanischen Sparkassen, die durch den Banken-Stresstest gefallen sind.



Ratingagenturen Im Hintergrund maßgeblich für die Beschlüsse von Brüssel ist die Meinung der Ratingagenturen. Am Montag hat auch Moody's die private Beteiligung von Banken und Versicherungen am Gesamtpaket im Ausmaß von bis zu 50 Mrd. Euro als teilweisen Zahlungsausfall bewertet.