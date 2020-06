Staatsholding: Industriepolitik auf Österreichisch

Dabei geht es um die Zukunft von drei Flaggschiffen der österreichischen Wirtschaft und um beträchtliches Vermögen der Steuerzahler. Post und Telekom sind zwei der wichtigsten Infrastruktur-Unternehmen des Landes, die OMV ist der bedeutendste Energieversorger. Die SPÖ will die Staatsholding mit ihren 20 Mitarbeitern und dem 500.000 Euro Jahresgage teuren Einzel-Vorstand einsparen und die Unternehmen direkt an Ministerien andocken. Bundeskanzler Werner Faymann, SP, will zwar noch die Vorschläge von VP-Finanzministerin Maria Fekter abwarten. Sie möchte die ÖIAG um die ÖBB, den Autobahnbetreiber Asfinag und die staatliche Mehrheit am Stromkonzern Verbund erweitern. Damit hat sich nicht nur gegenüber dem Regierungspartner jede weitere Debatte erledigt, Fekter hat auch ihrem Parteikollegen, VP-Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner, einen Schuss vor den Bug verpasst. Mitterlehner denkt nicht daran, den Verbund aus seiner Kompetenz abzugeben. Der Vorschlag von VP-Chef Michael Spindelegger, Post, Telekom und OMV weiter zu privatisieren, ist für die rote Reichshälfte ohnehin denkunmöglich.