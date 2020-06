Staatsgeld einiger Banken ist wohl verloren

Der Plan, mit dem die Regierung den Steuerzahlern die Rettung der Österreichischen Volksbanken AG erklärt hatte, klang schlüssig: Der Staat steckt eine Milliarde Euro in die Bank, übernimmt gut 40 Prozent und verkauft diese in einigen Jahren gewinnbringend. Die Chancen, dass das klappt, stehen allerdings schlecht, meint Franz Hahn, Finanzexperte des Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts.

Alle Staatsbanken – ÖVAG, Hypo Kärnten und Kommunalkredit – seien für Käufer uninteressant. Denn in Österreich gebe es zu viele kleine Kreditinstitute, die um Kunden kämpften. "Das Staatsgeld in den Banken ist wohl verloren", glaubt Hahn. Es sei allerdings notwendig gewesen, um "systemische Kosten" zu verringern. Das seien jene Kosten, die für den Staat angefallen wären, wären diese Banken sofort pleitegegangen – also etwa Zahlungen an die Spar­einlagensicherung. Diese Kosten sind nach Berechnungen der Notenbank höher als das Auffangen der Institute. Jetzt aber gehe es nur noch um das Organisieren der "Abwicklung dieser Banken". Sie würden früher oder später vom Markt verschwinden.