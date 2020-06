BIG investiert zwei Milliarden Euro in Wohnungen

In Österreich werden zwar 48.000 Wohnungen pro Jahr gebaut, aber die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich. Darum steigt jetzt auch die staatseigene Bundesimmobiliengesellschaft ( BIG) und ihre Tochter Austrian Real Estate (ARE) groß in den Wohnbau ein. In den nächsten sechs Jahren werden um zwei Milliarden Euro rund 10.000 freifinanzierte Wohnungen errichtet.

"Wir wollen einen Impuls setzen, der die Konjunktur belebt und zugleich mehr leistbaren Wohnraum schafft", sagte Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner, zu dessen Ressort die BIG gehört, am Donnerstag anlässlich eines Spatenstichs in Wien. Um eine Milliarde Euro sollen 6000 Mietwohnungen entstehen, die im Bestand der ARE bleiben werden. Mit der zweiten Milliarde sollen 4000 Eigentumswohnungen errichtet werden, die in der Folge verkauft werden. Die ARE wird vor allem in Ballungsräumen wie Wien, Linz und Graz bauen. So werden Projekte auf eigenen Liegenschaften alleine oder mit Partnern entwickelt bzw. von Bauträgern zugekauft.

"Es gibt dazu bereits auf der Achse Linz–Wels Initiativen. Wir sind aber auch mit dem Grazer Bürgermeister in Gesprächen, wo es eine große Nachfrage nach Wohnraum gibt", sagt BIG-Geschäftsführer Hans-Peter Weiss zum KURIER. "Da ist einiges in Bewegung und da wollen wir einfach dabei sein." Finanziert werden die Projekte über Anleihen, Kredite und aus Einnahmen.