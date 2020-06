Staat ordnet Immobilien neu

Die Immobilien des Bundes sollen mehr Ertrag bringen. Zu diesem Zweck lagert die Bundesimmobiliengesellschaft ( BIG) ein Viertel der von ihr verwalteten Liegenschaften in eine Tochtergesellschaft aus. "Wir wollen nicht verwalten, sondern bewirtschaften", betont Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner als Eigentümervertreter.

In die BIG-Tochter Austrian Real Estate (ARE) sollen alle marktfähigen Immobilien per 1. Jänner 2013 ausgegliedert werden, also zum Beispiel Büros, die an Ministerien vermietet sind. "Gebäude, für die es einen Nachfragemarkt gibt", wie BIG-Geschäftsführer Wolfgang Gleissner es definiert.

Insgesamt wandern 600 Liegenschaften mit 1,8 Millionen Quadratmeter (von rund sieben Mio. Quadratmetern) Nutzfläche mit einem Gesamtwert von zwei Mrd. Euro in die ARE. Die Verbindlichkeiten der BIG-Tochter betragen 770 Millionen Euro ( BIG gesamt: 3,6 Mrd. Euro).

An bestehenden Mietverhältnissen ändert das freilich nichts. Künftig sollen Immobilien ge- und verkauft werden, sowohl Gewerbe- als auch Wohnprojekte und Projekte für betreutes Wohnen. Auch Projektentwicklungen sind geplant.

Schulen und Universitäten hingegen verbleiben in der Muttergesellschaft. Eine Querfinanzierung soll ausgeschlossen werden.