spusu: Neuer Mobilfunker führt Gewinn an A1 ab

In Pichlers Geschäfte einmischen will sich die TA trotz der Klausel, dass er für neue Geschäftsfelder ihre Zustimmung braucht, nicht. "Diese Bestimmung ist eine im internationalen Geschäft übliche Schutzklausel" , beteuert Telekom-Sprecher Peter Schiefer. Sie solle bloß verhindern, dass Mass Response in zu riskante Projekte investiert, die die Gewinnabführung an die TA verringern oder gar verhindern. Mass Response sei ein selbstständiges und unabhängiges Unternehmen, die TA habe keinerlei Eingriffsrechte. Zum Thema spusu: "Herr Pichler tut, was er für richtig hält. Er hat uns nicht gefragt, und wir haben dazu auch nichts gesagt."

Pichler selbst spielt die Klausel ebenfalls herunter: "Mit der Vereinbarung will die Telekom nur Investitionen in riskante Bereiche verhindern." Bei den Verhandlungen über den Kauf sei etwa konkret die Sparte Luxusyachten als Beispiel genannt worden. Investitionen im Telekom-Bereich fielen nicht unter die Zustimmungspflicht. Mass Response erzielt derzeit rund ein Viertel des Umsatzes von 5,5 Millionen Euro mit Televoting, etwa zuletzt für den Eurovision Song-Contest. Der Rest teilt sich auf Festnetz- und Internetproviderdienste sowie Servicelösungen für Unternehmen auf.