Spritpreise treiben Inflationsrate an

Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke sind im Juni im Jahresabstand um durchschnittlich 4,4 Prozent gestiegen. Besondere Ausreißer nach oben waren Bohnenkaffee (+23 Prozent) sowie alkoholfreie Getränke und Obst (Teuerung von jeweils zehn Prozent). Das belastet die Konsumenten vor allem beim wöchentlichen Einkauf. Der Miniwarenkorb, der mit Nahrungsmitteln, Dienstleistungen und Treibstoffen den typischen wöchentlichen Einkauf widerspiegelt, kostete im Juni um 6,3 Prozent mehr als noch vor zwölf Monaten.



Die Arbeiterkammer fordert einmal mehr die Politik auf, Spekulationen auf EU-Ebene zu regulieren, um den Höhenflug der Rohstoffpreise in den Griff zu bekommen. "Der Preisauftrieb entwickelt sich zur Gefahr für den Konjunkturaufschwung, weil dadurch die Realeinkommen sinken", so Arbeiterkammer-Präsident Herbert Tumpel.



Für die gesamte Eurozone weist Eurostat das dritte Mal in Folge eine Inflation in Höhe von 2,7 Prozent aus. Zum Vergleich: Im Juni 2010 lag die Rate im Jahresabstand noch bei 1,5 Prozent. Im Vergleich der EU-27 ist die Teuerung in Rumänien (+ 8 Prozent) am heftigsten ausgefallen. Hoch ist der Preisauftrieb auch in der Slowakei mit 4,1 Prozent. Für Österreich weist der nach EU-einheitlichen Regeln berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) 3,7 Prozent aus. Die Differenz zum nationalen Verbraucherpreisindex (VPI) erklärt sich durch unterschiedliche Gewichtungen. So werden die Teuerungen bei Flugtickets oder Restaurants im EU-Index stärker gewichtet als im VPI.

