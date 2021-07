Spritpreise: Fahr nicht fort, tank im Ort

Im Vergleich zum Juni des Vorjahres sind die Treibstoffpreise in Österreich mit 2,4 Prozent bei Diesel und 1,8 Prozent bei Eurosuper etwas gesunken. Am teuersten tankt man nach wie vor in Westösterreich. Im Vergleich zur Steiermark, dem günstigsten Bundesland, ist Diesel in Tirol um 3,7 Cent und Eurosuper in Vorarlberg um 4,2 Cent teurer. Grundsätzlich gilt: Wer am Vormittag tankt, kann zusätzlich durchschnittlich noch drei Cent pro Liter sparen.

Spritpreisrechner der E-Control

Insgesamt sind die Spritpreise in Österreich im Vergleich zu benachbarten Grenzregionen und den wichtigsten Urlaubsländern relativ günstig.