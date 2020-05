Sportwetten mit eigener Unternehmens-Seite

"Diese klare und übersichtliche Trennung unserer Unternehmensmarke von den beiden Geschäftsbereichen, spiegelt den Entwicklungsprozess wider, den wir in den letzten 10 Jahren gemacht haben. Vom ursprünglichen Wettscheinprodukt haben wir uns zu einer eigenständigen Business Unit der Unternehmensgruppe Casinos Austria/Österreichische Lotterien weiterentwickelt.", ergänzt Mag. Newald.



Umgesetzt wurde die neue Seite gemeinsam mit Rudy Bohrer, Spezialist in Sachen Webdesign sowie strategischer Planung von New Media für zahlreiche nationale und internationale Unternehmen.