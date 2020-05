SPÖ-Strategie: "ÖIAG nicht mit ÖBB und ORF"

ÖBB

Da spießt es sich erwartungsgemäß auch schon. „Diesind viel zu groß für die, das wäre widersinnig. Die Bahn hat eigene Strukturen und ist gut aufgestellt. Auch die Asfinag ist strukturell etwas ganz anderes“, wehrt SP-Finanzstaatssekretärab. Denunters Dach der Staatsholding zu geben, hält er „für übertrieben. Oder würde sich dann das Fernsehprogramm verbessern?“

ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch, wie auch Wirtschaftsbund-Generalsekretär Peter Haubner, begrüßen die „ ÖIAG neu“. Mit ihr könnten „aufeinander abgestimmte Strategien“ entwickelt werden. Das sei notwendig, auch im Hinblick auf die ÖBB.

Weitere Privatisierungen kommen für die SPÖ nicht infrage, „die ÖIAG darf keine Privatisierungsholding werden“ ( Schieder). Sondern müsse als Standortholding die strategischen Unternehmensbeteiligungen an den drei wichtigen Infrastrukturunternehmen OMV, Telekom und Post absichern. Und garantieren, dass der Staatsanteil nicht absinkt. Freilich, sollte die ÖIAG Kapitalerhöhungen nicht aus eigener Kraft stemmen können „und der Bund muss einspringen, sind wir wieder auf der politischen Ebene“. Der Stromkonzern Verbund „kann, muss aber nicht“ in die ÖIAG hinein. Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner betonte am Sonntag, dass er offen für die Eingliederung des Verbund in die ÖIAG ist, „sofern es diesem einen Mehrwert bringt“.