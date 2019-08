Spezialist für 3D-Drucke: Möglich ist heute schon fast alles

„Wir arbeiten mit 64 Kameras, aus denen wir die 3D-Daten gewinnen.“ Lange still stehen wie in alten Zeiten muss man dafür nicht. Die Kameras lösen absolut synchron aus, das Ablichten dauert also nur einen Blitzlichtmoment. Wer will, kann sich auch tanzend verewigen lassen. Die Kosten einer Büste variieren je nach Größe und beginnen bei 99 Euro.