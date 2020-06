Spanien kommt immer stärker unter Druck

Die Eurozone ist wieder im Krisenmodus. Nach der Teilentschuldung Griechenlands hatten sich die Wogen in Sachen Schuldenkrise beruhigt. Jetzt schlagen sie wieder hoch. Im Zentrum steht derzeit Spanien, das viertgrößte Land der Eurozone.

Ausgelöst wurden die neuen Ängste vom Finanzbedarf der spanischen Banken. Sie haben sich im März 316 Milliarden Euro von der Europäischen Zentralbank ( EZB) ausborgen müssen, weil ihnen andere Geldinstitute kaum noch Geld leihen wollen. Dieser Betrag war doppelt so hoch wie jener im Februar.

Für die neuen Sorgen um die Finanzkraft Spaniens muss das Land tief in die Tasche greifen: Die Rendite zehnjähriger spanischer Staatsanleihen (Verzinsung im Verhältnis zum Kurs der Papiere) stieg am Montag erstmals in diesem Jahr über die Marke von sechs Prozent. Experten halten ein Niveau von sechs Prozent und darüber langfristig für untragbar, weil nicht finanzierbar.