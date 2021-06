Spanien bittet um Banken-Hilfe

Spanien hatte die Banken mit Milliarden vor der Pleite gerettet, allein die Großbank Bankia benötigt knapp 18 Mrd. Euro Hilfen. Am 20. Dezember will die EU-Kommission über Hilfen für weitere spanische Banken entscheiden. Spaniens Banken leiden unter dem Platzen der Immobilienblase und sitzen auf faulen Krediten in Milliardenhöhe.

Die Gelder sind mit harten Einschnitten verbunden. So haben sich die vier Banken laut EU-Kommission dazu verpflichtet, radikal zu schrumpfen. Sie müssen Töchter und Beteiligungen verkaufen, aus risikoreichen Geschäften aussteigen und sich aus dem Immobiliengeschäft zurückziehen. "Die Bankbilanzen werden um durchschnittlich 60 Prozent verschlankt", sagte Almunia. Die Institute müssten etwa die Hälfte ihrer Filialen schließen - das bedeute auch Entlassungen. "Deshalb werden auch die Personalbestände angepasst werden müssen." Genaue Zahlen nannte Almunia nicht, nach Medienberichten geht es um 8000 Stellen.