"Gas-Krieg": Putin und EU spielen mit hohem Einsatz

Die wahre Wachstumsgeschichte für die OMV liege im Schwarzen Meer, nicht in der South Stream, setzte Konzern-Chef Gerhard Roiss am Tag nach dem Stopp des Pipeline-Projekts gleich einen neuen Akzent. Gemeinsam mit dem Öl-Multi Exxon steckt die OMV eine Milliarde Euro in die Suche nach Erdgas im rumänischen Teil des Schwarzen Meeres. In zwei bis drei Jahren soll klar sein, wie viel Gas aus dem Meer geholt werden könne. Und in weiteren zwei bis drei Jahren sei mit einer endgültigen Investitionsentscheidung zur wirtschaftlichen Erdgasproduktion zu rechnen. Mehrere Milliarden Euro müssen dafür aufgebracht werden, "Vor 2020 wird kein kommerzielles Gas aus dem Schwarzen Meer fließen", betonte Roiss. Seien die Funde groß, werde wohl eine Pipeline nach Westeuropa gebaut werden müssen.

Den Zugang zur Exploration im Schwarzen Meer hat der OMV der rumänische Öl- und Gaskonzern Petrom eröffnet. Vor genau zehn Jahren hat die OMV – in zwei Schritten – 51 Prozent an Petrom gekauft und insgesamt 1,5 Milliarden Euro dafür bezahlt. 2004 sei der Einstieg bei Petrom "ein Wagnis, aber auch die letzte Chance" für die OMV gewesen. Die OMV hätte in ihrer damaligen Form ohne internationales Standbein im Wettbewerb gegen die Großen der Branche kaum bestehen können. Petrom war nach dem erfolglosen Werben um die ungarische MOL, um die Raffinerie in Bratislava und um die kroatische INA der vierte Versuch, über Österreich hinauszuwachsen.

Für die OMV die vor zehn Jahren 6500 Mitarbeiter hatte, war der Einstieg bei Petrom mit damals noch gut 50.000 Beschäftigten ein Meilenstein und eine enorme Herausforderung für das Management, immerhin mussten hoch defizitäre Raffinerien saniert und massive Umweltschäden repariert werden. Die Zahl der Mitarbeiter wurde in den zehn Jahren halbiert – "und das ohne eine Stunde Streik", wie Roiss stolz betont. Petrom ist für die OMV zu einem wesentlichen Gewinnbringer geworden. rund die Hälfte des Ertrags liefert die rumänische Tochter. Und Petrom ist schon jetzt – ohne Schwarzmeer-Förderung – ein starker Gas-Produzent. Europäische Gasquellen würden für Europa, dessen Gasproduktion jährlich schrumpfe, immer wichtiger, sagt Roiss. In Rumänien hat es die OMV mit Hightech geschafft, die Produktion in alten Gaslagerstätten, die in früheren Jahren stetig gesunken war, zu stabilisieren. Zumindest bis 2020 soll das so bleiben. Und dann sollte Gas aus dem Schwarzen Meer gepumpt werden.