Sound für die Ohren der Autofans

„Arbeit ist in Bosnien um zwei Drittel billiger als bei uns. Die Fabrik in Bosnien ist die einzige Möglichkeit, die Produktion in Österreich zu halten“, sagt Kresch. Die Jobs in der Weststeiermark seien aber nicht gefährdet.

Zugekauft hat Remus auch in Schanghai. Xentis steht seit 2011 im Eigentum der Familie Kresch. Der Hersteller von Carbon-Laufrädern ist Radsportlern ein Begriff, soll aber auch Zulieferer der Automobil- und Motorradhersteller werden. So werden für Motorräder etwa Sichtteile der Schalldämpfer oder Ein- und Auslaßkappen teilweise aus Carbon gefertigt. Kresch: „Xentis hat auch für Remus gefertigt. Als Xentis in Turbulenzen gekommen ist, haben wir die Firma gekauft. Wir sehen neben den Laufrädern großes Potenzial in der Carbonfertigung.“

Für Hybridautos hat das steirische Unternehmen ein „safer“-Sound-System entwickelt. Sprich einen Auspuff-Typ, der Geräusche ähnlich jenem eines Diesel- oder Benzinmotors erzeugt. Das soll mehr Sicherheit bringen. Kresch: „Mit der Entwicklung haben wir uns einen Technologievorsprung gesichert, der sich aber noch nicht im Umsatz widerspiegelt.“ Die Remus-Chefin rechnet auch nicht damit, dass Elektro-Autos eine größere Durchdringung als zehn Prozent im Markt erreichen werden.

Die Wände der Remus-Zentrale sind vollgepflastert mit Rennsport-Fotos – Alex Wurz, Jacques Villeneuve, Karl Wendlinger und natürlich Niki Lauda. Remus hat die ersten drei gesponsort, sich aber aus der Formel 1 verabschiedet. „Ab 2005/’06 haben immer mehr Firmen auf die Formel-1-Plattform gedrängt, das Sponsoring wurde um eine Zehnerpotenz teurer. Wir sind aus Kostengründen ausgestiegen.“