Soros mobilisiert für Euro-Rettung

"Man muss die Konstruktionsfehler beheben, anstatt zuzulassen, dass durch die Krise das globale Finanzsystem untergraben oder womöglich zerstört wird", heißt es weiter in dem Schreiben. Die Regierungen in der Euro-Zone werden aufgefordert, eine verstärkte Zusammenarbeit der Europäische Zentralbank und des Euro-Rettungsschirms EFSF zu ermöglichen. Ziel ist es, die Stabilität des Bankensystems durch Zuführung von Kapital sicherzustellen.



Weiters sollte des den Ländern mit Finanzproblemen ermöglicht werden, "innerhalb vereinbarter Obergrenzen" ihre Schulden fast kostenfrei zu refinanzieren. Dies sollte über kurzlaufende Schuldverschreibungen in Zusammenarbeit mit der EZB erfolgen.



Der Brief enthält auch eine Warnung an die Parlamente. "Das

Streben nach einer nationalen Lösung führt unweigerlich zum Zusammenbruch."

Bereits vor einem Monat hatte Soros vor einer neuen großen Depression gewarnt und einen Lösungsplan vorgeschlagen.