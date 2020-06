Sonderzonen im Kampf gegen die Euro-Krise

Im Ringen um die Ergänzung des Fiskalpakts mit einer Wachstumsstrategie für die Euro-Zone bereitet Bundeskanzlerin Merkel ein Konzept für ihre Kritiker vor. Ein Papier aus dem Kanzleramt enthält neben schon bekannten Reform-Vorschlägen auch ein ganz neues Element: Die Einführung von Sonderwirtschaftszonen in Europa.

In denen ließe sich durch Aussetzen oder Abmildern von EU-Vorschriften rasch höheres Wirtschaftswachstum und ein Arbeitsplatzboom erzeugen. Steuervergünstigungen und weniger strenge Regulierungen würden ausländische Investoren anziehen.

Beispiel dafür sind die Sonderwirtschaftszonen in China, die anfangs Träger des Booms waren. In ihnen herrschen noch liberalere Regeln für Unternehmen und mehr Chancen für Arbeitnehmer als im Rest des Landes. Auch Hongkong ist seit dem Übergang von Großbritannien an China Sonderwirtschaftszone und sein kräftigstes Zugpferd.