Netter Zug: Ist Bahnfahren in Österreich günstig?

IstBahnfahren inÖsterreich günstig oder teuer? Eine Studie aus unverdächtiger Quelle gibt darüber Aufschluss: Litra, der Verein der Schweizer Verkehrsunternehmen ("Bahn, Bus, Tram,und Seilbahn"), hat 2014 die Preise in sieben europäischen Ländern untersucht. Weil die Angebote im öffentlichen Verkehr schwer vergleichbar sind, haben die Autoren 14 typische Reisesituationen simuliert, Wegstrecken vereinheitlicht und alle Kosten auf die jeweilige Kaufkraft umgelegt.

Eine aufwendige Untersuchung. Ihr Fazit: "Die Schweizer Preise sind zusammen mit denjenigen in Österreich am tiefsten", schreiben die Autoren Caspar Sträuli und Maura Killer. Und: In keinem anderen Land seien die Preise seit 2005 so geringfügig angestiegen (siehe Grafiken) wie in Österreich.