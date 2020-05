Showdown für Fritz Verzetnitsch

Clemens Schneider

Schneider

Schneider

„Die AVB-Konstruktion war absichtlich so gestaltet, dass der ÖGB den Schaden hatte und die Bankvorstände gut dastanden“, ärgert sich. Der gelernte Banker hatte als gewerkschaftlicher Finanzchef die Aufgabe, das Desaster aufzuräumen und den schwer schlagseitigen ÖGB zu sanieren.ist seit Kurzem neuer Chef der Westbahn, steht dem ÖGB aber in dieser Sache noch bei. „Chaotisch und dramatisch“ sei die Lage damals gewesen. „Die AVB war wirtschaftlich tot“ () und hatte nicht einmal die Mittel, wenigstens das Währungsrisiko zu hedgen. Drei Jahre dauerte es, bis die AVB die giftigen Papiere loswurde. Die InvestmentbankMorgan Stanley, die später den Verkauf der Bawag an Cerberus managte, übernahm das Konvolut schließlich in Tranchen. Die Endabrechnung: Die AVB erhielt nur 339 Millionen Euro, macht 331 Millionen Verlust. Die Bawag-Wertpapiere waren inklusive Zinsen 756 Millionen wert.

Die große Frage ist, wer das Gehirn hinter dem Deal war – Zwettler und seine Vorstandskollegen? Ihr Chefaufseher Weninger muss eingeweiht gewesen sein, aber fraglich ist, ob der gelernte Elektrotechniker tatsächlich verstand, was ihm die Bawag-Vorstände erzählten.

Und was wusste Verzetnitsch? Der sagt, er habe nur im Sinne des ÖGB gehandelt. Seine Funktion sei eine „politische“ gewesen, er sei kein „Oberaufseher“. Dem von der Persönlichkeitsstruktur her völlig anders gestrickten Elsner hatte der einstige ÖGB-Boss blind vertraut. Als Elsner schon in Pension war, flog Verzetnitsch noch zum Besuch in die Villa an der Côte d’Azur. Was die beiden wohl zu besprechen hatten?