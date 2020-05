Seltene Erden landen nicht selten im Müll

In jedem Mobiltelefon stecken etwa 9 Gramm Kupfer, 4 Gramm Kobalt, 250 mg Silber und 24 Milligramm Gold. Dazu kommen 9 mg Palladium. Ganz zu schweigen von den weniger bekannten Metallen Tantal, Neodym, Indium oder Yttrium. In Summe stecken in allen Mobiltelefonen der Welt 1750 Tonnen Silber, 168 Tonnen Gold, 63 Tonnen Palladium.

Für Unternehmer ein profitables Geschäft – für Umweltschützer der Weg, die Vergiftung der Erde und des Wassers zu vermeiden.

Auch bei uns lagern wahre Schätze an Alt-Handys in Schubladen: Die Österreicher horten geschätzte sechs Millionen Mobiltelefone. Das Recycling der Seltenen Erden und strategischen Metalle steckt allerdings noch in den Kinderschuhen. „Mit den bekannten technischen Verfahren können wir aus dem Elektroschrott Kupfer und Gold zurückgewinnen“, sagt Kerstin Kuchta, die an der TU Hamburg-Harburg forscht. In einer Tonne Handy-Schrott stecken bis zu 300 Gramm Gold. Für die Seltenen Erden gibt es noch kein ausgereiftes Verfahren, um die Stoffe in großem Stil zurückzugewinnen.

Das könnte in fünf bis zehn Jahren soweit sein, schätzt die Wissenschaftlerin. „Die Erkenntnis, dass diese Rohstoffe knapp und kostbar sind, ist in der Industrie angekommen“. Kuchta beobachtet, dass sich die Anstrengungen von Wissenschaft und Wirtschaft deutlich verbessert hätten.