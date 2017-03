Ein Auto ohne Lenkrad, ohne Pedale und ohne Schaltung - aber fahren können soll es trotzdem: Volkswagen hat am Montagabend beim Automobilsalon in Genf (zur Website der Geneva International Motor Show) den ersten Prototypen des selbstfahrenden Autos Sedric vorgestellt. Das vollständig elektrisch betriebene Auto soll ohne jegliches Zutun des Fahrers über die Straßen rollen.

Foto: REUTERS/ARND WIEGMANN

Der Konzern kündigte an, in den kommenden Jahren mehrere Milliarden Euro in die weitere Entwicklung zu stecken. Hinter dem Namen Sedric steht die Abkürzung des englischen Begriffs für selbstfahrendes Auto - Self Driving Car.

Foto: AP/Jamie Keaten VW-Chef Matthias Müller zeigte sich anlässlich der Vorstellung überzeugt, dass die Selbstfahr-Technik langfristig ein revolutionäres Potenzial habe. Von der Weiterentwicklung des Sedric erwarte sich Volkswagen Innovationen, die den verschiedenen Marken des Konzerns zugutekommen sollten, erklärte Müller.