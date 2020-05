Schweiz will Franken zähmen

Wenn am Mittwoch die Spitzen der Schweizer Notenbank ( SNB) mit Vertretern der Schweizer Regierung zusammentreffen, wird der Kampf gegen die Stärke des Schweizer Franken das Hauptthema sein. Denn in der Vorwoche wurde de facto kurzzeitig die Parität zum Euro erreicht, da in Krisenzeiten viele Anleger in Franken anlegen. Zu viele aus Schweizer Sicht.



Denn die Wirtschaft des Landes leidet zusehends. Touristiker fürchten ein Ausbleiben der Gäste in der ohnehin hochpreisigen Schweiz und die exportorientierten großen Konzerne weniger Abnehmer im Ausland. So meldete der Bauzulieferer Geberit am Dienstag, dass der starke Franken das Betriebsergebnis im Halbjahr mit umgerechnet 31 Millionen Euro belastete. Der Lifthersteller Schindler wiederum rechnet bei einem anhaltend hohen Franken mit einem Gewinnrückgang. Nur zwei Beispiele von vielen.



Umgekehrt listet der Handelskonzern Coop 95 Marken-Importprodukte (u.a. von L'Oréal, Mars und Ferrero) aus. Er bezichtigt Lieferanten und Hersteller, die tieferen Preise bei den nun günstiger im Euroland eingekauften Waren nicht weitergeben zu wollen. Weitere Ketten könnten folgen.