Schweiz: Große Angst vor zu viel Ferien

Zwei Wochen mehr Mindesturlaub pro Jahr, festgeschrieben in der Verfassung – eine Volksabstimmung über diese Frage wäre in vielen Ländern wohl eine klare Angelegenheit. Nicht so in der Schweiz. Dort muss die Initiative "Sechs Wochen Ferien für alle" am Sonntag mit einer Abfuhr durch die Stimmbürger rechnen. In einer Umfrage Ende Februar sprachen sich jedenfalls 63 Prozent der Befragten gegen die scheinbar unschlagbar populäre Forderung aus. Und die Gegner machen massiv Stimmung.

Dabei führen die Initiatoren vom Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse, die mit mehr als 100.000 Unterschriften die Abstimmung erzwungen haben, sehr emotionale Gründe für ihre Forderung an: Der immer höhere Wettbewerbsdruck in der globalisierten Wirtschaftswelt mache die Arbeitnehmer körperlich und psychisch krank. Arbeitsstress und Überlastung würden jährliche Folgekosten von umgerechnet 8,3 Milliarden Euro verursachen, die sich durch mehr Ferien senken ließen. "Time-out statt Burn-out", lautet ihre Devise.

Argumentiert wird auch mit größerer Fairness: Derzeit liegt der gesetzliche Mindesturlaub in der Schweiz bei vier Wochen. Durchschnittlich werden den Arbeitnehmern zwar fünf Woche gewährt, davon profitieren aber vor allem Besserverdiener und Leute in gehobenen Positionen. Deshalb soll – so die Forderung – der Mindesturlaub für alle sofort auf fünf Wochen und dann zwischen 2013 und 2018 um einen Tag pro Jahr auf sechs Wochen angehoben werden.