Schweiz gibt Bankgeheimnis preis

Zwei Steueroasen, die Schweiz und Singapur, haben zugesagt, Kontodaten von Ausländern automatisch an deren Heimatfinanzämter zu übermitteln. Damit geben diese beiden Staaten de facto ihr Bankgeheimnis auf. Wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ( OECD) mitteilte, wurde eine entsprechende Absichtserklärung am Dienstag in Paris unterzeichnet. Das Abkommen soll ab 2015 in Kraft treten. Insgesamt 47 Staaten haben den automatischen Datenausgleich unterzeichnet. Darunter fallen alle 34 OECD-Mitglieder, zu denen auch Liechtenstein und Luxemburg zählen sowie Großbritannien inklusive der Kanalinseln Guernsey und Jersey. Zudem sind 18 Länder dabei, die nicht der OECD angehören, darunter China sowie der wichtige Finanzplatz Singapur.

OECD-Generalsekretär Angel Gurria hatte den gemeinsamen Standard zum automatischen Informationsaustausch schon im Februar als „bahnbrechende Neuerung“ bezeichnet. Vorbild ist das US-Steuergesetz FATCA, das ausländische Finanzinstitute zur automatischen Übermittlung von Kontodaten zwingt.