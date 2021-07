Zementriesen Holcim und Lafarge fusionieren

Megadeal in der Baustoffbranche: Die beiden weltweit führenden Zementhersteller Holcim und Lafarge fusionieren. Wie die beiden Unternehmen am Montag in der Früh mitteilten, ist ein Zusammenschluss unter Gleichen geplant. Der neue Konzern soll LafargeHolcim heissen und seinen Hauptsitz in der Schweiz haben. Gemeinsam beschäftigen die Unternehmen fast 140.000 Menschen und haben einen Umsatz von über 30 Milliarden Euro.