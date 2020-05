Schuldenrückkauf: Bei Flop gibt es keinen Plan B

Ausnahmsweise hat Griechenland so etwas wie eine Vorbildfunktion – auch das zum Leidwesen der meisten Euro-Finanzminister: Irland und Portugal wollen nun auch Erleichterungen in ihren jeweiligen Hilfsprogrammen, nachdem den Griechen vergangene Woche längere Kreditfristen und niedrigere Zinsen gewährt wurden.

Auch darüber sollte in der Eurogruppe am Montag beraten werden; während niedrigere Zinsen in Ratskreisen ausgeschlossen werden, wird in Brüssel Bereitschaft signalisiert, zumindest die Laufzeiten der Kredite zu verlängern.