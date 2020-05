Schuldenkrise: Jumbo-Runde will Euro retten

Hilfs-Schirm: Mehr finanzielle Schlagkraft

Um notfalls neben Griechenland, Portugal und Irland auch dem schwer verschuldeten Italien und Spanien mit Geldern aus dem Rettungschirm ESFS zu helfen, soll seine Schlagkraft von derzeit 440 Milliarden auf 2000 Milliarden Euro oder mehr erhöht werden. Eine mögliche Lösung: 20 bis 30 Prozent des Emissionsvolumens neuer Anleihen von Euro-Schuldenländern würden vom ESFS gegen Verluste abgesichert. Infolge könnten, so die Hoffnung, auch die an die Investoren zu zahlenden Zinsen sinken. Die EU-Kommission will zudem den Einsatz des dauerhaften Rettungsschirmes ( ESM), der flexibler als der ESFS ist, von Mitte 2013 auf 2012 vorziehen.

Österreich: Finanzministerin Maria Fekter lehnt - wie andere Länder - die Aufstockung des ESFS ab.



Griechenland: Ein großes Hilfspaket

Das Urteil der Kommission über Griechenland ist hart, aber fair: " Griechenland hat dazu beigetragen, das Vertrauen in den Euro zu unterminieren." Dieses Vertrauen müsse wieder zurückgewonnen werden. Dafür brauche Griechenland eine "substanzielle und nachhaltige Lösung", heißt es im Kommissionspapier. Griechenland bleibt in der Euro-Zone und wird die sechste Tranche der bilateralen Kredite (diesmal acht Milliarden Euro) bis Mitte November ausbezahlt bekommen. Künftig erhält Athen auch Gelder aus dem ESFS-Fonds. Das zweite Griechenland-Paket umfasst 109 Milliarden Euro.

Österreich: Die Regierung unterstützt die Pläne.



Finanzinstitute: Stresstests und Milliardenhilfen

Banken werden strenger geprüft und sie müssen die Quantität und Qualität ihrer Eigenkapitalausstattung deutlich verbessern, fordert die Kommission. Neun Prozent Eigenmittelquote werden in Brüssel kolportiert, die Kommission will einen Teil der Basel-III-Regeln von 2019 auf 2013 vorziehen. Zuerst müssen Banken private Quellen anzapfen, heißt es im Kommissionspapier. Ist das nicht möglich, sollte die Rekapitalisierung über den EFSF erfolgen. Berechnungen gehen von bis zu 372 Mrd. Euro aus. Die Kommission fordert zur "raschen", EU-weiten Einführung der Finanztransaktionssteuer auf.

Österreich: Skeptisch gegen Bankhilfen. Eindeutig für Finanztransaktionssteuer.



Regierung: Kommission lenkt EU-Länder

Die EU-Kommission will zur Stärkung des Euro die Wirtschafts- und Währungsunion ausbauen. Eine Art Wirtschaftsregierung soll die EU-Kommission sein. Dafür verantwortlich ist der Finanz- und Währungskommissar. Kern der Wirtschaftsregierung ist die enge Koordinierung der Wirtschafts- und Budgetpolitik. Sozialdemokratische Regierungschefs verlangen auch eine stärkere Initiative der Europäischen Union für mehr Beschäftigung und Soziales. Die Gefahr steigenden Arbeitslosenraten sei sehr hoch.

Österreich: Die Regierung ist strikt gegen eine Wirtschaftsregierung. "Eine Wirtschaftsregierung halte ich für provokant", sagt Finanzministerin Fekter.



Haushalte: Sanktionen für Budgetsünder

Um Schuldenkrisen zu vermeiden, will die Kommission vorab die Haushalte der einzelnen Länder kontrollieren und - wenn nötig - die Haushaltsentwürfe auch ändern. Die Kommission bekommt einen stärkeren Durchgriff auf die Regierungen. Beschlossen, aber noch nicht umgesetzt, ist die Verschärfung des Stabilitätspaktes. Die Einleitung eines Verfahrens wegen Überschreiten der Defizitgrenze wird einfacher. Bei Nicht-Einhaltung der Maastricht-Kriterien (jährliche Verschuldung und Schuldenstand) gibt es empfindliche Strafen. Am Ende können sogar EU-Förderungen gestrichen werden.

Österreich: Die Regierung unterstützt die Pläne.