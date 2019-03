„Schon ganz schwindlig vom Brexit“

Auch dank der Übernahme von Maximus konnte Rubble Master im Vorjahr den Umsatz um 38 Prozent auf 152 Mio. Euro steigern. Die Exportquote liegt bei 95 Prozent. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich auf 331 verdoppelt. Die selbst entwickelten und hergestellten Brecheranlagen von Rubble Master werden über Vertragshändler in 110 Ländern verkauft oder vermietet. Sie kommen bei Gebäudeabrissen und Straßensanierungen ebenso zum Einsatz wie in der Natursteinindustrie. Dabei werden Bauschutt, Asphalt, Beton oder Ziegelreste in ein kubisches Wertkorn zerkleinert, das anschließend als Baustoff, Füllmaterial, ungebundene Tragschicht oder Tennisplatzbelag wiederverwendet wird.

Der internationale Durchbruch gelang Rubble Master vor Jahren als Bauschutt-Recycler auf der wohl bekanntesten Baustelle der Welt am Ground Zero in New York. Nordamerika ist heute ein wichtiger Markt mit eigener Niederlassung. Auch in China ist die Firma präsent.

Für heuer erwartet sich Hanisch erneut eine positive Entwicklung. Von Auftragsrückgängen sei noch nichts zu spüren, auch das Vermieten der Anlagen laufe ausgezeichnet. Der Umsatz soll um 22 Prozent auf 185 Mio. Euro zulegen.