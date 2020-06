Schlussverkauf im Badener Grand Hotel Sauerhof

Laut Aktenlage bemühte sich der Masseverwalter mit der Erste Bank, die Liegenschaft samt Hotel an den Mann zubringen. "Sollte der Verkauf der Liegenschaft nicht in absehbarer Zeit abgewickelt werden können, wird der Masseverwalter das inventar gesondert verwerten, um das Konkursverfahren zu einem Abschluss zu bringen", heißt in einem Bericht. Da sich kein Investor fand, musste man den Plan B, die Versteigerung, einleiten.