Schlecker-Rettung: Die Zeit drängt

Anfang Juni wurde das Aus für den einstigen Drogerie-Riesen Schlecker Deutschland besiegelt. Schlecker hatte mehr als doppelt so viele Standorte wie Konkurrent dm, setzte jedoch weniger um und schrieb vor allem Verluste. Investor für die Kette fand sich letztlich keiner. Seit der Pleite in Deutschland widmet sich Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz nun der Suche nach einem Käufer für die Österreich-Tochter. Angeblich schauen sich derzeit fünf Interessenten die Bücher der Drogeriemarktkette an. Ob sie nach Durchsicht der Zahlen Interesse an einer vertieften Prüfung haben, bleibt abzuwarten. Interesse an den 930 Filialen mit 3000 Mitarbeitern hat die Linzer Recap Management GmbH, berichtet die Presse. Nach Durchsicht der Unterlagen werden 600 Filialen als überlebensfähig bezeichnet, rund 2000 Jobs könnten erhalten bleiben, wird Recap-Geschäftsführer Anton Stumpf zitiert. Der oberösterreichische Private Equity Investor hat bereits 2008 eine Handelskette übernommen: Holland Blumen Mark. Als weiterer Interessent hat sich wie berichtet Josef Taus mit seiner Management Trust Holding (MTH) geoutet.

Bei den Schlecker-Filialen in Österreich handelt es sich ausschließlich um Mietflächen. Der gefallene Drogeriemarkt-König Anton Schlecker hatte sein Filialnetz zu Spitzenzeiten auf 14.000 Standorte in Europa ausgebaut – und diese Expansion ausschließlich mit Eigenkapital finanziert. Geld für den Kauf der Standorte blieb da freilich nicht. Wer jetzt bei Schlecker einsteigt, muss also bestehende Mietverträge übernehmen. Fraglich bleibt, wie und vor allem zu welchen Preisen die Warenversorgung ohne der deutschen Mutter aufrecht bleibt. Schlecker hatte den Anteil billiger Eigenmarken in den vergangenen Jahren auf 17 Prozent gesteigert. Die günstigen Preise bei Lieferanten hatte er aber den großen Einkaufsmengen zu verdanken.