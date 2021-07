Schlecker Österreich sucht einen Käufer

Das Schicksal der österreichischen Tochter der insolventen deutschen Drogerie-Kette ist mehr als ungewiss. Zwar ist die heimische Kette mit 970 Filialen und rund 3000 Mitarbeitern offiziell nicht insolvent. Aber am Montag kündigte Schlecker-Finanzchef Sami Sagur an, dass das Auslandsgeschäft „zur Disposition“ stünde, um die Forderungen der Gläubiger zu bedienen.

Das Interesse der Konkurrenz – vor allem dm und Bipa – an Schlecker-Standorten hält sich allerdings nach Aussagen von Branchen-Kennern in Grenzen. Auch deswegen, weil sich die Filialen zumeist an unattraktiven Standorten befinden. Auch die deutsche Drogeriemarktkette Rossmann hat bereits eine Expansion nach Österreich ausgeschlossen.