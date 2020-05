Schlechte Nachrichten, gute Börsen

Milliarden wurden in den letzten Wochen an den Weltbörsen verbrannt, immer neue Hiobsbotschaften zur Schulden- und Konjunkturkrise in Europa, den USA und Japan schickten die Kurse auf Talfahrt. Doch mittlerweile reagieren Börsianer wesentlich gelassener auf schlechte Nachrichten. Ob das bereits die ersehnte Kehrtwende an den Märkten ist?



Am Mittwoch sah es erstmals danach aus: Die Herabstufung Japans durch die Ratingagentur Moody's konnte den Aktienmärkten nichts anhaben. Wegen der gigantischen Staatsverschuldung Japans sinkt das Rating um eine Stufe von "Aa2" auf "Aa3", das Triple A hat Japan bereits 1988 verloren. Während bei der jüngsten Herabstufung der USA die Börsen sofort mit herben Kursverlusten reagierten, hat Japan niemanden mehr geschockt.



Auch den markante Rückgang der Stimmung in der deutschen Wirtschaft (gemessen am vielbeachteten ifo-Index) verdauten die Anleger locker. In Europa zogen die Kurse auf breiter Front an, selbst der Leitindex in Tokio verlor unspektakuläre 1,07 Prozent.



Hintergrund dieser Entwicklung ist die Hoffnung, dass US-Notenbankchef Ben Bernanke am Freitag zum bisher dritten Mal Milliarden für die Stützung der Finanzmärkte freigibt. Im Fachchinesisch wird das Vorhaben "QE3" genannt. QE steht für "Quantitative Easing" (geldpolitische Lockerung), der Dreier steht für das dritte Programm.