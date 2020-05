Schlagabtausch der Promi-Anwälte

Am 10. Juli 2012 erstattete Manfred Ainedter Strafanzeige gegen unbekannte Täter wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch und Verletzung des Amtsgeheimnisses. Die Vorgeschichte: Am 16. Juni 2011 lehnte das Wiener Straf-Landesgericht die Auslieferung Aliyevs an Kasachstan ab – er habe dort kein faires Gerichtsverfahren zu erwarten. Aliyev wird in seiner Heimat der Mord an zwei Bankern vorgeworfen. Der Ex-Diplomat weist dies zurück, er werde von Kasachstan politisch verfolgt.

Schon am 17. Juni kritisierte Lansky, der die Banker-Witwen vertritt, öffentlich die Ablehnung der Auslieferung. Für Ainedter ist es offensichtlich, dass Lansky den Gerichtsbeschluss „nur aufgrund einer Verletzung des Amtsgeheimnisses bereits binnen weniger Stunden nach Ausfertigung in Händen halten konnte. Obwohl ohne Parteienstellung, hatte Lansky den Beschluss vor den Parteienvertretern“.