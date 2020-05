Schienenkartell kommt Voest teuer

Den heimischen Stahlriesen voestalpine könnte die Teilnahme am Schienen-Kartell in Deutschland viel Geld kosten. Zwar dürften die heimischen Stahlkocher als "Kronzeuge" der Behörden einer Strafe entgehen, die Deutsche Bahn allerdings will laut Handelsblatt Schadenersatz fordern.



Immerhin dürfte die DB in den vergangenen Jahren wegen der verbotenen Preisabsprachen um bis zu eine Milliarde Euro zu viel an die "Schienenfreunde" - wie sich der Klub der Schienenhersteller nannte - gezahlt haben.



Und die voestalpine soll auch bereits mit der DB über Schadenersatz verhandeln. In Summe geht es laut Insidern um einen Betrag in dreistelliger Millionen-Höhe. Denn die voestalpine dürfte als einer der Weltmarktführer rund die Hälfte der von der DB gekauften Schienen geliefert haben. Weitere "Schienenfreunde" waren unter anderem der deutsche Konzern ThyssenKrupp und Arcelor-Mittal.